Всероссийский форум предпринимателей "КПД" посетят порядка 2 тыс. участников

Мероприятие пройдет в Тюмени с 3 по 4 октября

ТЮМЕНЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Всероссийский форум креативных предпринимателей "КПД", который пройдет с 3 по 4 октября в Тюменском технопарке, посетят порядка 2 тыс. участников из 20 регионов России, Индии и стран ближнего зарубежья, рассказал ТАСС директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев. В 2024 году форум посетили около 1,5 тыс. участников.

"По количеству участников форума мы превысим планку прошлого года, мы это уже понимаем. В том году это было около 1,5 тыс., в этом году, я думаю, что в районе 2 тыс. участников мы ждем", - сказал он.

Всероссийский форум креативных предпринимателей "КПД" в 2025 году пройдет в Тюмени с 3 по 4 октября. Его ключевой темой станет "Маркетинг в креативных индустриях". Отличительная особенность мероприятия заключается в практикоориентированности: участники форума смогут получить индивидуальную консультацию экспертов в сфере бизнеса. Форум проходит при поддержке губернатора Тюменской области.