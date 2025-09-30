В целом за 2024 год в регионах ДФО было зарегистрировано около 121 тыс. праворульных легковых автомобилей, 87% из них - мощностью до 160 л.с., напомнил глава Минпромторга

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Доля праворульных легковых автомобилей с мощностью двигателя до 160 л. с., зарегистрированных в России за чуть менее девять месяцев 2025 года, составила 85%. Рисков для этой категории транспортных средств ввиду корректировки механизма утильсбора нет, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС.

В целом за прошлый год в регионах ДФО было зарегистрировано около 121 тыс. праворульных легковых автомобилей, 87% из них - мощностью до 160 л. с., отметил министр.

"Кстати, эта статистика схожа и с данными по России в целом. По итогам чуть менее 9 месяцев текущего года эта доля осталась практически на том же уровне - 85% из 168 тыс. То есть рисков для самой объемной категории таких транспортных средств грядущие изменения также не представляют", - сказал он.

Ранее Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, согласно которому с 1 ноября 2025 расчет утильсбора для легковых автомобилей (категория М1) будет включать новый показатель - базовая ставка станет зависеть от типа и объема двигателя, а мощность - влиять на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале.