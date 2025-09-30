По данным газеты, президент США поручил видеоплатформе направить $22 млн из суммы урегулирования на строительство нового бального зала Белого дома

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Принадлежащая Google видеоплатформа YouTube выплатит $24,5 млн для урегулирования иска президента США Дональда Трампа, поданного из-за решения компании заблокировать его аккаунт в 2021 году после штурма Капитолия. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Согласно соглашению, Трамп поручил YouTube направить $22 млн из суммы урегулирования на строительство нового бального зала Белого дома. Оставшиеся средства получат другие истцы, обвинившие видеосервис в цензуре, отмечает издание.

WP напоминает, что ранее аналогичные соглашения были достигнуты с социальными платформами Meta (признана в РФ экстремистской) и X. Meta выплатила $25 млн, X согласилась на $10 млн.

Блокировка аккаунтов Трампа

Аккаунты Трампа в Facebook, Instagram (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), Twitter и YouTube были заблокированы в начале 2021 года из-за нарушений правил этих платформ, в июле того же года Трамп подал на руководство соцсетей в суд.

Аккаунт политика в Twitter был восстановлен в 2022 году, в других соцсетях - в 2023 году. Блокировка учетных записей политика на упомянутых платформах привела к тому, что Трамп в феврале 2022 года запустил собственную соцсеть Truth Social, которая с того момента является его основным местом коммуникации с пользователями интернета.

О штурме Капитолия

6 января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого тогда подходил к концу, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.