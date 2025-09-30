Мишустин участвует в заседании ЕМПС в узком составе

Мероприятие проходит в Национальной библиотеке Белоруссии

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) собрались на заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в узком составе. В мероприятии, которое проходит в Национальной библиотеке Белоруссии, участвует председатель правительства России Михаил Мишустин.

Перед началом заседания его участники - помимо Мишустина, это премьер председательствующей в ЕМПС Белоруссии Александр Турчин, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, а также главы правительств Казахстана и Киргизии Олжас Бектенов и Адылбек Касымалиев - сделали в холле библиотеки общее фото.

Армения участвует в мероприятиях ЕАЭС по видеосвязи, ее представляет вице-премьер Мгер Григорян.

Предыдущее заседание совета проходило в августе в киргизской Чолпон-Ате.