Сбер запустил сервис управления капиталом в "Сбербанк онлайн"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сбербанк запустил новый сервис управления капиталом в мобильном приложении "Сбербанк онлайн", который предоставляет клиентам персональные цифровые консультации по инвестиционному портфелю. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Услуга позволит клиентам Сбера принимать более взвешенные и прибыльные инвестиционные решения. В отличие от стандартных предложений, новый сервис анализирует реальные данные портфеля клиента, учитывает его финансовые цели и предпочтения для разработки индивидуальной инвестиционной стратегии.

"Сегодня у "Сбера" 7,7 млн клиентов с инвестициями. Наша задача - помочь каждому клиенту сориентироваться в сложной турбулентной среде и дать ему персонального цифрового помощника по управлению портфелем", - рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

Банк отмечает, что сервис предоставляет комплексную аналитику доходности инвестиций за разные периоды, позволяет оценить эффективность выбранной стратегии в сравнении с рыночными индикаторами, прогнозирует события, влияющие на портфель, диагностирует проблемные зоны (несоответствие риска профилю, недостаточная диверсификация) и дает персональные рекомендации по улучшению доходности, избавлению от неэффективных активов и созданию сбалансированной структуры.

Кроме того, услуга предоставляет две профессиональные методики анализа доходности: TWR (Time-Weighted Return) и MWR (Money-Weighted Return), позволяющие оценивать успешность финансовых инструментов и фактическую прибыль от инвестиций.

Сервис доступен в разделе "Накопления" мобильного приложения "Сбербанк онлайн" для клиентов сегментов "Премьер" и "Сбер первый".