Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов уменьшаются на 0,17%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение ведущих индексов. Курс юаня растет.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 0,17% - до 2 679,47 и 1 018,6 пункта соответственно. Курс юаня рос на 3,6 копейки - до 11,578 рубля.

К 10:15 мск индексы Мосбиржи и РТС ускорили снижение до 0,57% и находились на уровне 2 668,86 и 1 014,57 пункта соответственно. В то же время курс юаня ускорил рост до 7,65 копейки - до 11,61 рубля.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,04% и находился на уровне 2 685,24 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.