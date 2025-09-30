Южноазиатская республика является одним из крупнейших производителей хлопка и джута

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сентября. /ТАСС/. Индия намерена увеличить продажу продукции своей текстильной промышленности в России для расширения рынка сбыта и укрепления своего присутствия в РФ и странах СНГ. Об этом сообщило министерство текстильной промышленности южноазиатской республики в связи с открытием в Москве 1 октября выставки "Лучшее из Индии - Индийская одежда и текстиль".

Выставка отражает стремление Индии к укреплению торговых и культурных связей с Россией. "Эти контакты будут способствовать развитию двусторонней торговли, диверсификации рынков и укреплению связей между людьми двух стран", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Выставка на ВДНХ проводится индийским министерством текстильной промышленности совместно с Советом по содействию экспорту ручных ткацких изделий. Более 100 индийских компаний представят на ней текстиль, одежду, изделия ручной работы, ковры, предметы интерьера и другую продукцию. В церемонии открытия экспозиции примет участие государственный министр иностранных дел и ткацкой промышленности республики Пабитра Мергерита.

"Выставка откроет индийским экспортерам стратегические возможности для расширения поставок на рынки России и СНГ, а также укрепит сотрудничество между индийским и российским бизнесом", - подчеркнуло министерство текстильной промышленности Индии.

Как отмечает агентство Press Trust of India, Нью-Дели сейчас изучает рынки 40 стран с целью расширения экспорта текстиля после того, как США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Таким образом, пошлины на импорт индийских товаров в США достигли 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми, необоснованными и неразумными, заверив, что примет все необходимые меры для защиты своих интересов.

Индия является одним из крупнейших производителей хлопка и джута, вторым по величине производителем шелка в мире. 95% тканей ручной работы по всему миру поступает из этой южноазиатской страны. В настоящее время объем экспорта текстиля из Индии составляет $36 млрд и, по прогнозам, достигнет $100 млрд к 2030 году.