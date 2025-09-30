В Минфине сообщили, что от этой сделки в бюджет поступило 1,118 млрд рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Государство осуществило приватизацию киностудии "Союзмульфильм", покупателем пакета акций выступил Сбербанк. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Минфина РФ.

"В 2025 году в рамках исполнения распоряжения правительства был реализован пакет акций АО "Киностудия "Союзмультфильм". Покупателем данного пакета акций выступило ПАО "Сбербанк". Увеличение поступлений от приватизации в федеральный бюджет было обеспечено в основном за счет поступления средств от данной сделки и составило 1,118 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Минфине напомнили, что в бюджет в 2025 году также поступило около 30 млрд рублей доходов от продажи активов, изъятых в собственность РФ по решениям судов.