Для сотрудничества с Россией необходимо направить заявку в "Росатом", которая встраивается в график движения морских судов в течение двух недель

СЕУЛ, 30 сентября. /ТАСС/. Россия открыта к сотрудничеству с Южной Кореей по Северному морскому пути, Сеулу не стоит откладывать эту возможность. Об этом заявил торговый представитель РФ в Сеуле Алексей Сапетко в ходе научной конференции.

"На вопрос, как сотрудничать с Россией по Северному морскому пути, есть очень простой ответ - есть контактное лицо в корпорации "Росатом", которому направляется заявка", - сказал Сапетко.

Он пояснил, что эта заявка "встраивается в график движения морских судов в течение двух недель". Торговый представитель РФ также обозначил готовность оказать содействие южнокорейской стороне, в том числе с переводом заявки. "Никто никому не запрещает идти по этому пути: ни корейским, ни китайским, ни вьетнамским компаниям. Это открытый путь", - подчеркнул российский чиновник.

В ходе предвыборной агитации в портовых городах Южной Кореи нынешний президент Ли Чжэ Мён неоднократно говорил о перспективности арктических морских торговых путей. 19 сентября, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён сказал, что Сеул готов к сотрудничеству с Россией по Северному морскому пути после завершения конфликта на Украине.

Торговый представитель РФ призвал не откладывать возобновление взаимодействия между странами. По его словам, южнокорейской стороне не следует "запрещать самим себе извлекать прибыль".

Во вторник в Сеуле открылась научная конференция, посвященная 35-й годовщине установления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом. Ее организатором выступила Ассоциация корейско-российских обменов.