ЕАЭС выделил 5 млрд рублей на субсидии для совместных проектов

По словам председателя правительства РФ, бизнес союза проявляет интерес к инструменту поддержки

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Более 5 млрд рублей предусмотрено в бюджете ЕАЭС на субсидии ставок по кредитам на совместные проекты. Об этом рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета.

По его словам, бизнес ЕАЭС проявляет интерес к инструменту поддержки. "В союзном бюджете предусмотрено свыше 5 млрд рублей на субсидирование процентных ставок по кредитам для компаний нашего объединения, которые вместе реализуют востребованные инициативы", - поделился премьер.

"Что важно - расширяется число банков и институтов развития, участвующих в процессе финансирования. Сейчас их около 80", - рассказал Мишустин.

"Нужно сделать интеграционную поддержку доступной и для аграрного сектора", - заключил глава кабмина РФ.