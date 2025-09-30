Доля выручки радиоэлектроники РФ на внутреннем рынке в 2028 году вырастет до 49%

В 2026 году показатель увеличится до 42%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Доля выручки российской радиоэлектроники на внутреннем рынке в 2025 году должна вырасти до 40% с 37% в 2024 году, говорится в паспорте государственной программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности".

В 2026 году показатель увеличится до 42%, в 2027 году - до 44%, а в 2028 году - до 49%.

Объем реализации радиоэлектронной продукции в этом году достигнет 2,7 трлн руб. (в 2024 году - 2,5 трлн руб.), в 2026 году - 3 трлн руб., в 2027 году - 3,2 трлн руб., в 2028 году - 4,3 трлн руб. Экспорта российской радиоэлектроники в 2025 году может составить $5,3 млрд, в 2026 году - $5,5 млрд, в 2027 году - $5,6 млрд, а в 2028 году - $6,1 млрд.

Доля выручки российской продукции на внутреннем регулируемом рынке в 2025 году составит 55% (в 2024 году - 50%), а к 2028 году вырастет до 77%.