МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиаперевозчиков к 2028 году достигнет 30%, следует из паспорта госпрограммы "Развитие авиационной промышленности".

В 2026 году этот показатель должен составить 20%, а в 2027 году - 25%.

Что касается доли вертолетов российского производства в парке крупнейших авиаперевозчиков РФ, то к 2028 году она должна увеличиться до 89%.

Целью госпрограммы указано удовлетворение потребностей внутрироссийских перевозчиков за счет авиатехники российского производства с достижением к 2030 году долей самолетов и вертолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков не менее 50% и 90% соответственно.

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным указу, Россия должна к 2030 году увеличить авиационную подвижность населения не менее чем на 50% по сравнению с показателем 2023 года при обеспечении к 2030 году доли самолетов отечественного производства в парке российских авиаперевозчиков не менее чем 50%.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявлял, что необходимо законодательно закрепить достижение 50-процентной доли отечественных самолетов в парках авиакомпаний РФ.