Бюджет федпроекта "Кадры для космоса" до 2028 года составит 7,1 млрд рублей

Такие данные указаны в госпрограмме "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 7,1 млрд рублей планируется выделить на реализацию федерального проекта "Кадры для космоса" с 2026 по 2028 год, говорится в материалах к проекту бюджета.

Из паспорта госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" следует, что в течение трех лет на реализацию федпроекта "Кадры для космоса" будет выделено 7,14 млрд рублей - из них 2,21 млрд в 2026 году, 2,43 млрд в 2027 году и 2,5 млрд рублей в 2028 году.

"Кадры для космоса" - один из восьми федеральных проектов в составе национального проекта по освоению космического пространства. Его цель - становление технологически независимой и глобально конкурентоспособной космической отрасли, формирующей новые рынки в перспективных технологиях и сервисах.

Помимо "Кадров для космоса" в состав нацпроекта вошли такие федеральные проекты, как "Космическая наука", "Космический атом", "Производственно-технологическая система" и "Связь и наблюдение за Землей". До 2036 года на нацпроект планируется выделить около 4,4 трлн рублей бюджетных средств - 1,7 трлн будут выделены в ближайшие 6 лет.