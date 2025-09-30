Это обеспечит независимость ключевых отраслей от иностранных решений и повысит конкурентоспособность стран "пятерки", отметил премьер-министр РФ

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Связи между предприятиями в ЕАЭС должны укрепляться, чтобы обеспечить независимость отраслей и укрепить суверенитет стран союза. Это подчеркнул председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета, призвав координировать экономическую политику в ЕАЭС.

"Необходимо и дальше содействовать формированию прочных связей между промышленными предприятиями наших стран, налаживать обмен технологиями и лучшими практиками, - уверен премьер. - И в целом - вести скоординированную политику государств Союза, чтобы обеспечить независимость ключевых отраслей от иностранных решений и повысить конкурентоспособность стран "пятерки".

По словам главы российского кабмина, этому призваны послужить утвержденные на Евразийском межправсовете документы. "А дополнительным стимулом для запуска новых совместных наукоемких производств стало внедрение наднационального механизма поддержки промышленных кооперационных проектов. Наши президенты одобрили такой подход", - добавил Мишустин.