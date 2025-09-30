Выбрали финансово устойчивые компании, представляющие интерес для стратегических инвесторов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Власти РФ прорабатывают вопрос снижения доли государства в крупнейших госкомпаниях без потери контрольного пакета, выбраны финансово устойчивые компании, представляющие интерес для стратегических инвесторов, следует из данных по прогнозному плану приватизации федерального имущества на 2026-2028 годы.

"Прорабатывается вопрос снижения доли участия Российской Федерации в уставных капиталах крупнейших компаний с государственным участием путем доведения доли участия государства до 50% плюс 1 акция, то есть не теряя контрольный пакет. Выбраны компании, представляющие интерес для российских стратегических инвесторов, имеющих устойчивое положение на рынке, сделки с акциями которых могут быть осуществлены после принятия соответствующих решений президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации. В случае принятия таких решений возможны дополнительные поступления", - говорится в документе.

В 2026-2028 годах в целом будет продолжена приватизация хозяйственных обществ, федеральных государственных унитарных предприятий и иного имущества, составляющего государственную казну, приватизация которых не завершена в предыдущем плановом периоде. В программу до 2028 года будут включены объекты, которые не используются или используются неэффективно. Перечень имущества, планируемого к приватизации, будет дополняться с учетом результатов работы по оптимизации структуры госсобственности.

Поступления от приватизации хозяйственных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, без учета стоимости акций крупнейших компаний, прогнозируются в 2026-2027 годах размере 208,2 млн рублей ежегодно, в 2028 году - в размере 208,8 млн рублей.

Доходы от приватизации объектов государственной казны РФ, которые не используются или используются неэффективно, прогнозируются в 2026 году в размере 1,6 млрд рублей, в 2027 году - 2,6 млрд рублей, в 2028 году - 674,8 млн рублей.