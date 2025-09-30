Мишустин: отношения в ЕАЭС строятся на принципах справедливого миропорядка

Премьер-министр РФ убежден, что "в этом - залог будущих достижений"

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. ЕАЭС демонстрирует пример взаимоуважительного взаимодействия, которое должно быть в справедливом многополярном мире. На это указал председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета.

Он напомнил, что, согласно позиции России, "взаимодействие в новом многополярном мире должно выстраиваться на справедливой и равноправной основе".

"И мы в Евразийском экономическом союзе действуем именно так, уважая интересы друг друга, - добавил премьер. - Убежден, что в этом - залог будущих достижений".