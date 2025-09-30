Замруководителя агентства Денис Аширов рассказал, что в Донецке строится самый большой молодежный центр в стране на 12 тыс. кв. м

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Молодежь Донбасса и Новороссии за три года получила 26 инфраструктурных объектов, где может собираться и созидать. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Денис Аширов.

"Каждый форум, на который я сейчас приезжаю, или площадка, - везде есть ребята, которые приезжают из Донбасса, из Новороссии - наших исторических субъектов, и везде они задают вопрос, что им бы хотелось где-то встречаться, чтобы вместе что-то созидать. При этом мы понимаем, что с точки зрения безопасности не всегда это можно. Тем не менее, за последние три года созданы 26 новых инфраструктурных молодежных объектов в этих регионах", - сказал Аширов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту образовательной программы "Наставничество. Мосты дружбы".

По его словам, открытие этих объектов - это большая победа, потому что в них можно показать все возможности России, которая является страной возможностей. "И мы стараемся транслировать это как важную ценность для молодых людей исторических субъектов. Эти молодежные центры - это не просто стены, а те самые воспитывающие молодежные пространства, где ребята могут общаться и создавать", - сказал представитель Росмолодежи.

Он рассказал, что в Донецке строится уникальная площадка, самый большой молодежный центр в стране на 12 тыс. кв. м, благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина в Запорожской области открыт круглогодичный молодежный центр "Маяк", в Херсонской области буквально в июне президент открыл большой творческий кластер "Счастливцево".

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказалось за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России.