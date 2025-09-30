На госпрограмму развития авиапрома РФ в 2026 году выделят почти 116,6 млрд рублей

Из них 34,7 млрд рублей - это средства федерального бюджета

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Почти 116,6 млрд рублей будет выделено на госпрограмму развития авиационной промышленности РФ в 2026 году, следует из паспорта программы.

Из них 34,7 млрд рублей - это средства федерального бюджета и 81,9 млрд рублей - внебюджетных источников.

В 2027 году на программу планируется выделить 80,3 млрд рублей (37,8 млрд рублей - из федерального бюджета, 42,6 млрд рублей - внебюджетных источников), в 2028 году - 90,5 млрд рублей (72,8 млрд рублей - из федерального бюджета, 17,6 млрд рублей - внебюджетных источников).

Объем финансового обеспечения госпрограммы в 2025 году составит 224,6 млрд рублей, из которых 42,3 млрд рублей - средства федерального бюджета, 182,3 млрд рублей - внебюджетные источники.

Всего на госпрограмму с 2022 по 2028 годы планируется выделить более 633,9 млрд рублей: 309,5 млрд рублей - из федерального бюджета и 324,4 млрд рублей - внебюджетных источников.