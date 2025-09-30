Президент страны Хасан Шейх Мохамуд заявил, что это решение откроет новые экономические возможности, которые могут изменить будущее сомалийского народа

НАЙРОБИ, 30 сентября. /ТАСС/. Сомали планирует в ближайшие месяцы начать бурение первой нефтяной скважины. Об этом сообщил президент страны Хасан Шейх Мохамуд на открытии очередной сессии парламента.

"Впервые Сомали начнет бурение скважины, которая позволит оценить объем и качество наших запасов нефти, - приводит его слова портал Shabelle Media Network. - Это откроет новые экономические возможности, которые могут изменить будущее нашего народа".

"Мы намерены приступить к смелой трансформации нашей экономической инфраструктуры, расширяя дороги, модернизируя аэропорты и развивая крупные порты, - добавил президент. - Это включает в себя строительство первой в Африке площадки для запуска спутников".

В последние несколько лет сомалийское правительство подписало ряд соглашений о разведке и бурении с различными иностранными компаниями, специализирующимися на добыче нефти и газа. Предварительные результаты сейсморазведки на суше и в море указывают на то, что Сомали может обладать значительными запасами этих природных ресурсов.

По данным издания Somali Guardian, прибрежные нефтяные блоки, о которых идет речь, были исследованы Турцией. Сейсморазведочные работы на них были завершены ранее в этом году, однако результаты еще не обнародованы.

Правительство Сомали держало подробности соглашения о разведке нефти и газа с Турцией в тайне, однако после дебатов в турецком парламенте стало известно, что до 90% доходов будут перечисляться турецкой стороне. Это вызвало критику со стороны общественности, а аналитики призвали власти страны создать эффективные механизмы управления доходами, чтобы избежать утечки средств и политических конфликтов из-за нефтяных доходов.