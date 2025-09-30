Премьер Киргизии: в ЕАЭС следует построить стабильную транспортную систему

Перед союзом стоит стратегическая задача построить устойчивую и взаимосвязанную транспортную систему, которая соединит Восток и Запад, Север и Юг, отметил Адылбек Касымалиев

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Странам - участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо создать стабильную транспортную инфраструктуру. Об этом заявил в Минске глава киргизского кабмина Адылбек Касымалиев на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Перед Евразийским экономическим союзом стоит стратегическая задача построить устойчивую и взаимосвязанную транспортную систему, которая соединит Восток и Запад, Север и Юг. Обеспечив тем самым не только внутреннюю связанность наших государств, но и их полноценное участие в глобальной торговле", - сказал он.

По его словам, в рамках ЕАЭС неоднократно обсуждалось развитие внутреннего "транспортного каркаса", включая устранение "узких горлышек в пунктах пропуска на внутренней и на внешней таможенной границе" объединения, а также беспрепятственное перемещение по транспортным коридорам по всем направлениям.

"Считаю, что эта работа должна включать в себя не только расширение физической инфраструктуры, но и развитие механизмов электронного взаимодействия с контролирующими органами по всему пути следования товаров и грузов", - продолжил Касымалиев. При этом он призвал Евразийскую экономическую комиссию обеспечить "четкую организацию работы в сфере перевозок и транзита", в том числе с внешними партнерами в "установленных форматах сотрудничества".

"Мы должны помнить, что транспорт - это не только грузы и километры дорог, это еще и связи между людьми. Чем проще будет нашим гражданам путешествовать, работать и учиться в странах союза, тем крепче будет наша интеграция", - убежден глава киргизского кабмина.

В то же время, отметил он, при формировании инфраструктуры ЕАЭС следует помнить, что прочный фундамент интеграции - это не только транспортные артерии, но и "энергетические потоки, связывающие наши экономические экономики".