МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует в 2026-2028 гг. выделить 7,8 млрд рублей на комплекс мероприятий "Реструктуризация угольной промышленности" в рамках госпрограммы развития энергетики. Это следует из материалов к проекту бюджета. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В 2026 году объем финансирования может составить 2,49 млрд рублей, в 2027 году - 2,66 млрд лей, в 2028 году - 2,67 млрд рублей. На 2025 год заложено финансирование в размере 2,6 млрд рублей.

При этом на период с 2022 по 2028 гг. на программу может быть направлено 18,93 млрд руб.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев говорил, что подкомиссия рассмотрела оказание индивидуальных мер поддержки более чем 42 угольным предприятиям РФ. По его словам, программа поддержки угольной отрасли включает в себя широкие меры. В том числе отсрочку по налоговым платежам и реструктуризацию банковских кредитов.

Цивилев также сообщал, что угольная отрасль России в 2025 году, несмотря на кризис демонстрирует те же объемы добычи, что и в прошлом году. Кроме того, широкими мерами поддержки сектора уже воспользовались более 130 угольных предприятий.

О поддержке угольной отрасли

30 мая правительство РФ поддержало предоставление отсрочки по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря всем угольным компаниям, срок может быть продлен и на более длительный период. Речь также идет о предоставлении адресных субсидий угольным компаниям, чтобы компенсировать часть стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния. Еще одно решение касается предоставления компенсации в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля в северо-западном и южном направлении сибирским угольным компаниям. Кроме того, предприятиям угольной отрасли РФ, испытывающим серьезную долговую нагрузку, признано целесообразным дать возможность реструктуризировать кредитную задолженность, должны быть утверждены планы финансового оздоровления предприятий отрасли, в том числе предусматривающие помощь непосредственных бенефициаров (акционеров), а также ограничения на выплату дивидендов, повышение оплаты труда высшему менеджменту, оптимизацию затрат.