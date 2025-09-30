Компании подписали меморандум о сотрудничестве на полях международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь"

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) и российская компания "Сибкор" подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровизации с целью роботизации карьерных самосвалов. Церемония состоялась на полях международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь", передает корреспондент ТАСС.

Целью документа является подтверждение намерений сторон о взаимном сотрудничестве в области цифровизации карьерной техники в части роботизации самосвалов БелАЗ для повышения эффективности управления ими и снижения технологических рисков при их эксплуатации.

С белорусской стороны меморандум подписал генеральный директор БелАЗ Сергей Лесин, от компании "Сибкор" - директор по стратегии и развитию Роман Головин.

БелАЗ - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности.

Впервые "Иннопром", который изначально проводился на Урале, проходит в столице Белоруссии. Выставка проходит с 29 сентября по 1 октября. ТАСС - генеральное информационное агентство выставки.