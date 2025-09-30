В 2027 году - 5,1 млн тонн

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов в России в 2026 году должен составить 4,95 млн тонн, в 2027 году - 5,1 млн тонн, в 2028 году - 5,01 млн тонн, говорится в паспорте государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса".

Объем производства продукции товарной аквакультуры (рыбоводства), включая посадочный материал, в 2026 году должен достичь 420 тыс. тонн, в 2027 году - 440 тыс. тонн, в 2028 году - 460 тыс. тонн.

В то же время оборот организаций по направлению "Рыболовство, рыбоводство и рыбопереработка" в 2026 году запланирован в размере 1,113 трлн рублей, в 2027 году - 1,147 трлн рублей, в 2028 году - 1,181 трлн рублей.

В качестве цели госпрограммы указывается поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами в живом весе (весе сырца) не менее 85% на плановый период до 2030 года.