В течение трех лет на реализацию будет выделено 232,69 млрд рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Порядка 232,7 млрд рублей планируется выделить из федерального бюджета на развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений с 2026 по 2028 годы, говорится в материалах к проекту бюджета.

Из паспорта госпрограммы "Бюджетные ассигнования по развитию судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" следует, что в течение трех лет на реализацию федпроекта будет выделено 232,69 млрд рублей - 27,06 млрд рублей в 2026 году, 45,58 млрд в 2027 году, 25,33 млрд в 2028 году.

В пояснительной записке отмечается, что целью государственной программы РФ является увеличение объемов производства гражданских судов и морской техники в отечественных судостроительных и судоремонтных организациях в 5 раз по отношению к 2013 году. В результате реализации программы уровень локализации производимой продукции судостроения может достигнуть до 70%.