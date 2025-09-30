В цели госпрограммы входит обеспечение к 2030 году роста доходов от управления федеральным имуществом не менее чем в два раза

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Объем бюджетного финансирование комплексной государственной программы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" с 2022 года по 2028 год составит 27,4 трлн рублей. Ответственным за ее реализацию назначен министр финансов РФ Антон Силуанов, следует из паспорта госпрограммы.

"Объемы финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета за весь период реализации 27 408 697 923,50 тыс. рублей", - говорится в документе.

В цели госпрограммы входит обеспечение к 2030 году роста доходов от управления федеральным имуществом не менее чем в два раза (к уровню 2021 года), обеспечение стабильных экономических условий за счет соблюдения долгосрочных принципов устойчивости и сбалансированности бюджетной системы.

Кроме того, в цели госпрограммы входит создание условий к 2030 году, повышающих доступность финансового рынка, при которых доля инвестиционных, страховых и пенсионных продуктов в сбережениях граждан увеличится до 40%.