В РФ доля федеральных дорог с нормативными показателями может вырасти до 87,5%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Качество дорожной сети России может возрасти за счет увеличения доли переданных в доверительное управление госкомпании "Автодор" федеральных дорог с нормативными показателями - с 86,3% в 2022 году до 87,5% в 2030 году - и роста их общей протяженности с 4 161,6 км до 5 726,6 км. Об этом говорится в паспорте государственной программы "Развитие транспортной системы".

Ожидается приведение в нормативное состояние 60% автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения к 2030 году. При этом удовлетворенность граждан качеством и доступностью этих дорог может повыситься с 50% в 2024 году до 60% в 2030 году. Планируется, что к 2030 году 85% дорог городских агломераций с населением от 20 тыс. человек в Дальневосточном федеральном округе и 85% дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, будут соответствовать нормативным требованиям.

Также намечено строительство и реконструкция участков автомагистралей федерального значения, включая развитие автодорожных подходов к Крымскому мосту. Ожидается снижение простоев автомобильного транспорта на пересечениях федеральных автомобильных и железных дорог. До конца 2026 года прогнозируется сокращение протяженности дорог, работающих в режиме перегрузки, и увеличение их пропускной способности.