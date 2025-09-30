Речь идет о корректировке точки отсечения сразу на 10 процентных пункта

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Нефтяные компании смогут получить выплаты по топливному демпферу по бензину по итогам сентября в случае корректировки точки отсечения сразу на 10 процентных пункта. Это следует из расчетов ТАСС на основе данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, средняя стоимость бензина АИ-92 составила в сентябре 72 302 рубля за тонну.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает изменения точки отсечения демпфера для бензина и дизеля (то есть допустимого уровня цены топлива на бирже, после превышения которого нефтяники лишаются выплаты демпфера из бюджета) на 10 процентных пунктов с сентября, то есть цена бензина сможет отклоняться от индикативной до 20% и верхним пределом будет 72 540 рубля за тонну.

Ранее вице-премьер России Александр Новак говорил, что правительство планирует с 1 сентября поднять точку отсечения демпфера для бензина и дизеля на 10 п.п.

Сейчас индикативная биржевая цена для бензина АИ-92 в этом году составляет 60 450 рубля за тонну. Если среднемесячная цена на бирже превышает индикативную на 10%, то демпферные выплаты государством не осуществляются.

Об мерах кабмина

Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов ранее заявил, что министерство поддерживает идею поднять "точку отсечения" (то есть допустимого уровня цены топлива на бирже, после превышения которого нефтянки лишаются выплаты демпфера из бюджета) топливного демпфера на 10 п.п.: по бензину - до 20%, по дизелю - до 30%. Минфин готов принять решение даже сразу, однако точные сроки такой меры сейчас обсуждаются в правительстве.

Правительство намерено поднять точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты при текущих ценах.