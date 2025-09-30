При этом вице-премьер отметил, что показатели хорошие

МОСКВА, 30 сентября./ТАСС/. Ввод жилья в РФ в 2025 году отстает от темпов прошлого года, но показатели хорошие. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"У нас в нацпроекте, конечно, ключевой вопрос - это ввод жилья. Те заделы, которые мы сделали раньше, в последние несколько лет, - мы пока идем чуть меньше прошлого года, - нам позволяют уверенно сказать, что больше 100 миллионов квадратных метров жилья мы введем (в 2025 году - при. ТАСС). Это хороший показатель, миллионы семей улучшат свои жилищные условия.

"Инфраструктура для жизни" - национальный проект, который стартовал с 1 января 2025 года. Его задача - улучшение жилищной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры.