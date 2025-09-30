Министр иностранных дел обратил внимание, что в Нью-Дели уже отреагировали на призывы прекратить покупать нефть

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, заставляя Индию отказаться от российской нефти, просто продвигает на рынок свои ресурсы. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на полях XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Истинная причина заключается в том, что президент Трамп объявил о необходимости для Соединенных Штатов активно отстаивать свои национальные интересы. Вот в национальные интересы он включает и такое достаточно агрессивное продвижение своих товаров на международные рынки своим партнерам и устранение конкурентов, в данном случае Российской Федерации, под предлогом того, что идет на Украине война", - сказал он, отвечая на вопрос о том, в чем истинная причина давления Трампа на Индию в части отказа от российской нефти.

Министр обратил внимание, что в Индии уже отреагировали на призывы прекратить покупать в России нефть. "Они, в принципе, исходят из того, что если Соединенные Штаты хотят что-то Индии продать, включая нефть, то Индия готова сесть за стол переговоров и обсудить условия. А то, как и каким образом торговать с другими странами, включая с Россией, это, в общем, относится к российско-индийским отношениям", - указал Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что эта позиция была изложена и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, и министром иностранных дел этой страны. "Я считаю, что эта позиция отражает национальный интерес, национальные достоинства наших индийских друзей", - добавил министр.