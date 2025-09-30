Хуснуллин: 246 предприятий работают в СЭЗ Донбасса и Новороссии

К работе также присоединились новые предприятия в 2025 году, отметил вице-премьер

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. 246 предприятий в настоящее время работают в свободной экономической зоне (СЭЗ) Донбасса и Новороссии. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"246 предприятий работает в рамках свободной экономической зоны, в этом году тоже добавились", - сказал он.

Свободная экономическая зона (СЭЗ) на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей была создана 24 июня 2023 года. Зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, но этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.