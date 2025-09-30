Этот процесс полностью налажен, отметил вице-премьер

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. 2,5 млн жителей Донбасса и Новороссии получают пенсии и социальные пособия. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Самый важный вопрос - 2,5 миллиона жителей у нас получают пенсии и социальные пособия на территориях [Донбасса и Новороссии]. Этот процесс полностью налажен", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что по мере того, как меняется линия боевого соприкосновения, выстраивается активная работа на территории. "Мы активно входим в эти территории, работаем. Все идет по плану", - добавил вице-премьер.