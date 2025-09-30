Правительство миллионам людей компенсирует эту процентную ставку, отметил вице-премьер

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Поддержка льготной ипотеки удержала рынок недвижимости РФ, сообщил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"По ипотеке, Владимир Владимирович, ключевой вопрос, конечно, поддержка льготной ипотеки удержала рынок. Мы миллионам людей компенсируем эту процентную ставку. Это недешево обходится для бюджета, но это основная мера поддержки, благодаря которой нам пока удается сохранить строительный комплекс", - сказал Хуснуллин.