Хуснуллин: в экономике регионов Донбасса и Новороссии работает 175 млрд рублей

Вице-премьер РФ отметил хороший прирост в финансовом секторе

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. 175 млрд рублей на сегодняшний день работает в экономике регионов Донбасса и Новороссии. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"И хочу отметить, что, конечно, мы продолжаем заниматься развитием новых регионов. <...> У нас хороший прирост в финансовом секторе. Ваше решение о том, что крупные банки должны зайти, дало прорывной толчок. Если мы начинали с кредитного портфеля 10 млрд [рублей], [то в настоящее время] у нас 175 млрд работает в экономике регионов", - сказал он.

Так, Хуснуллин подчеркнул, что в этом году в рамках выполнения планов восстановления и развития регионов Донбасса и Новороссии программа по дорожному строительству была полностью выполнена. "На шесть лет расписали каждую дорогу, и даже до каждого населенного пункта, даже внутри населенных пунктов, расписали, какие дороги когда будем ремонтировать, и все это показываем населению", - добавил вице-премьер.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.