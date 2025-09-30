Медведев: ИИ должен оставаться под контролем человека

Задача государства и мирового сообщества в целом состоит в том, чтобы обеспечить его регулирование, заявил зампред Совбеза

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Искусственный интеллект должен оставаться под контролем человека, и задача государства и мирового сообщества в целом состоит в том, чтобы обеспечить его регулирование. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев.

"Искусственный интеллект - такая сущность, которая все-таки, мы надеемся на это пока, должна оставаться в поле контроля человека. Есть у нас пока на это робкие надежды", - указал политик.

Медведев обратил внимание на то, что задача государства и "в известном смысле мирового сообщества" состоит в том, чтобы "обеспечить качественное регулирование".

"Но не бюрократическое зарегулирование этих процессов. А с другой стороны, не пустить все это совсем на самотек, чтобы мы все-таки понимали, где начинаются полномочия государства, где они заканчиваются и какие прогнозы мы можем по этому поводу делать. Вот вопросы регулирования, на мой взгляд, являются в сфере искусственного интеллекта пока очень сложными", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.

По его словам, практически мировое сообщество только подступает к этому. "Может быть, в какой-то момент мы вообще придем к мысли, что заказ на создание нормативной основы для искусственного интеллекта надо поручить самому искусственному интеллекту. Он с этим может справиться. Другое дело, что все равно это нужно будет отдать, вычитать людям, - указал он. - Но в принципе эта модель, она так или иначе потребует нормативного регулирования, поскольку человечество без этого не обходится".

Авторское право

Конфликтов, отметил Медведев, будет много. "Их и сейчас много, какую сферу ни копни, то же самое авторское право, создание новых систем, создание продуктов, которые используются людьми. Вообще вся деятельность генеративного искусственного интеллекта, она находится, по сути, вне правовой сферы", - указал на одну из проблем политик.

По его словам, любые изменения, внесенные искусственным интеллектом в литературное произведение приводят к созданию нового произведения. "Это уже не будет произведение Толстого или Пушкина. Но при этом искусственный интеллект не имеет субъектности и не обладает авторскими правами. Кому это принадлежит? Как это использовать?" - задался вопросом зампред Совбеза.

Медведев указал, что это лишь один не самый сложный пример, но этим человечество обязательно должно озаботиться и Россия в том числе.

"Поэтому, подчеркиваю, для государства, задача регулирования в этой сфере все равно остается очень важной", - резюмировал он.