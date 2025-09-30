Зампред СБ РФ уточнил, что обращается к разным видам генеративного интеллекта при подготовке каких-то материалов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев сообщил, что пользуется искусственным интеллектом, но не при написании постов в свой Telegram-канал.

"Да, я использую генеративный искусственный интеллект, сразу скажу. И это не только интересно, это и полезно. Но не при написании, естественно, постов в телеграм-канал. Он пока на такое не способен", - пояснил Медведев, выступая на "Дне ИИ" в Сколково.

Политик уточнил, что обращается к разным видам генеративного интеллекта при подготовке каких-то материалов. "Не буду никого хвалить и никого ругать, но сразу скажу, что и наши разработки [ИИ] весьма качественные. Иногда они так себе работают, а иногда работают выше всяких похвал. Вы сами с этим сталкивались", - отметил он.

Медведев также указал, что иногда получает от ИИ такую информацию, которую не ожидал. "Это означает, что все эти системы друг у друга еще учатся, это само собой разумеется, - пояснил он. - Вот поэтому, думаю, что мы на пороге того мира, где практически любой сознательный человек каждый день будет применять результаты труда искусственного интеллекта".

По его словам, было бы полезно, чтобы искусственный интеллект предсказывал какие-то политические события, но пока он на это не способен. "Люди в этом смысле все равно сильнее, чем искусственный интеллект", - резюмировал Медведев.