Хуснуллин доложил Путину об опережении на 21% работ по вводу и ремонту дорог

Вице-премьер РФ также напомнил, что был открыт участок Дюртюли - Ачит, завершающий трассу от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Работа по вводу и ремонту дорог в 2025 году идет с опережением 2024 года на 21%, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину.

"Продолжаем работу с точки зрения обеспечения транспортной доступности и большой объем работы по дорогам. В этом году идем с опережением прошлого года по вводу и ремонту дорог на 21 процент, что гарантированно нам обещает до конца года все планы по дорожному строительству выполнить. Причем хочу отметить, что мы занимаемся как, например, текущим ремонтом дорог, так и продолжаем все наши крупные инфраструктурные проекты", - сказал он.

Вице-премьер также напомнил, что что в этом году был открыт участок Дюртюли - Ачит, завершающий трассу от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга. Он отметил, что трасса среди автомобилистов очень востребована, "7 тысяч машин в сутки едет".

Хуснуллин добавил, что, кроме того, продолжаются работы на трассе "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока. "Участками, где нужно, шаг за шагом расширяем", - сказал он.

"Коридор "Север - Юг", продолжаем Азовское кольцо. В этом году дошли до Мариуполя, обход Мариуполя начали. Кстати, уже очень хорошие темпы развернулись, расширяем участки, чтобы вдоль Азовского кольца у нас была полноценная четырехполосная дорога", - подытожил он.

Вице-премьер поблагодарил президента за ранее утвержденный правительством комплекс мероприятий по развитию улично-дорожной сети в России, в рамках которого были подписаны меморандумы об улучшении ситуации в сфере дорожного строительства со всеми регионами.

"Когда 89 регионов подписали меморандумы и понимают, что делает федеральный центр, что региональный, что муниципальный, мы понимаем единую сеть по дорогам. Поэтому у нас очень неплохо идет эта работа. Видим, что мы закончим в Калининграде", - подчеркнул Хуснуллин.