МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Темпы развития искусственного интеллекта (ИИ) значительно превышают первоначальные прогнозы. На это указал заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев, выступая на "Дне искусственного интеллекта" в инновационном центре "Сколково".

"Одно могу сказать, поскольку мы все являемся свидетелями этих процессов, все идет гораздо быстрее, чем это нам казалось", - отметил Медведев.

Он подчеркнул, что вопрос о том, "ждать или внедрять" искусственный интеллект, является риторическим. "Никто ничего не ждет. Наши конкуренты, соперники, друзья, все внедряют. В тех случаях, когда люди что-то не внедряют, искусственный интеллект сам себя внедряет. И это основная философская проблема, которая стоит перед человечеством ", - констатировал зампред Совбеза.

Медведев также вспомнил, как около 17-18 лет назад ему впервые показали футурологическую статью о развитии ИИ. "Тогда еще [это] не было такой модной темой, не было объектом миллиардных, триллионных инвестиций. Это просто было некое указание на то, по какому пути пойдет человечество. И там было введено деление на обычный искусственный интеллект, на интеллект продвинутый такого человеческого уровня и на супер интеллект. Делались предположения, статья была естественно футурологическая, о том, когда все это произойдет", - сказал он, добавив, что современные темпы развития ИИ вызывают не только интерес, но и определенные опасения.