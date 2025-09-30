До конца года ожидается подписание аналогичного соглашения с Индонезией, отметил вице-премьер РФ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ирана о зоне свободной торговли (ЗСТ) сразу увеличило торговый оборот на 35%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Минске.

"Активно уже реализуется соглашение о свободной торговле с Исламской Республикой Иран. Причем с мая месяца, когда оно вступило в силу, в июле мы уже отмечаем значительный рост взаимной торговли на 35%. Очень серьезная цифра, которая говорит, что соглашение сразу заработало", - отметил заместитель председателя кабмина.

Он также сообщил, что до конца года ожидается подписание аналогичного соглашения с Индонезией.

"Сейчас все процедуры идут, - продолжил Оверчук. - Большой интерес наши партнеры - в частности Узбекистан, это государство - наблюдатель при ЕАЭС, и ряд других стран - проявляют к соглашению, которое было подписано государствами - членами ЕАЭС, которое открыто для стран, для третьих стран. Речь идет о соглашении о таможенном транзите в ЕАЭС, которое в значительной степени нацелено на упрощение таможенных процедур и создание условий для бесшовного прохождения границы как внешней, так и наших внутренних границ".

"Идет очень большое количество инициатив, которые реализуются, которые приносят реальный положительный эффект для развития экономики наших стран", - резюмировал вице-премьер РФ.