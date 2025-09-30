В числе основных векторов бюджетной политики обозначены также обеспечение социально-экономического развития Волгоградской области и формирование условий для долгосрочного роста экономики

ВОЛГОГРАД, 30 сентября. /ТАСС/. Обеспечение безопасности жителей Волгоградской области станет одним из приоритетов регионального бюджета на ближайшие три года. Об этом сообщается в Telegram-канале областной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

"Предлагаю сосредоточить наше внимание на следующих приоритетных направлениях: <...> обеспечение комплексной безопасности жителей Волгоградской области, территорий муниципальных образований и Волгоградской области в целом. Укрепление суверенитета и безопасности государства через максимальное содействие президенту нашей страны, верховному главнокомандующему Вооруженными силами России В. В. Путину в решении задач специальной военной операции. Поддержка правопорядка на территории Волгоградской области. Совершенствование системы социальной поддержки наших военнослужащих, членов их семей", - приведены в сообщении слова главы региона.

В числе основных векторов бюджетной политики обозначены также обеспечение социально-экономического развития Волгоградской области и формирование условий для долгосрочного роста экономики. В данном направлении максимально предлагается использовать инструменты государственно-частного партнерства. Власти предполагают, что это позволит повысить эффективность расходных обязательств и продолжить работу по мобилизации бюджетных доходов по всем направлениям социально-экономической деятельности.

Как отметил Бочаров, на особом контроле остается выполнение в полном объеме социальных обязательств.

"Прошу обратить особое внимание на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, на семьи с детьми, на людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, людей старшего возраста, ветеранов. Считаю важным отдельное внимание обращать на решение задач демографии и молодежных программ развития, а также на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 85-летию Победы в Сталинградской битве", - отметил губернатор.