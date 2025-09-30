Заместитель председателя комитета по техническому регулированию Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Лоцманов отметил, что принятие такого регламента должно поставить заслон поставкам российской и зарубежной фальсификационной продукции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Регламент по экспертизе и регистрации технических условий и стандартов организаций в Федеральном информационном фонде будет разработан Росстандартом в рамках соответствующего законопроекта. Он обяжет производителей регистрировать продукцию в фонде при заявлении о ее соответствии правилам, сообщила на международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild заместитель начальника отдела стандартизации в секторах промышленности управления стандартизации Росстандарта Анастасия Романова.

"Сейчас рассматривается законопроект об изменении законодательства в сфере стандартизации, который в том числе предусматривает полный открытый доступ для всех национальных стандартов. <…> Росстандартом будет разработан в рамках данного законопроекта регламент по экспертизе и регистрации стандартов организаций и технических условий в Федеральном информационном фонде. То есть если производитель заявляет о соответствии своей продукции [стандарту], он должен будет зарегистрировать ее в обязательном порядке в фонде. Экспертизу смогут проводить не только технические комитеты, к которым относится данный документ, но и другие организации, в том числе подведомственные Росстандарту", - сказала она.

Романова пояснила, что основная цель внесения изменений - обязать компании и производителей применять требования стандартов организаций и технических условий в случае публичных заявлений о соответствии продукции этим документам.

Заместитель председателя комитета по техническому регулированию Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Лоцманов отметил, что принятие такого регламента должно поставить заслон поставкам российской и зарубежной фальсификационной продукции и обеспечить безопасность и загрузку предприятий.

XII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходят в Екатеринбурге с 30 сентября по 3 октября. В деловой программе запланировано более 200 сессий и 13 профильных форумов. Кроме того, состоится двухдневный марафон для риелторов "100+ Недвижимость" и масштабный архитектурный марафон. На выставке представлены стенды и арт-объекты производителей и поставщиков материалов, технологий и оборудования, а также компаний, представляющие BIM-проектирование и цифровые технологии, девелопмент и архитектуру, дизайн интерьеров.