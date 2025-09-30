Медведев надеется, что ИИ не признает человечество "тупиковой ветвью"

По словам зампреда Совбеза РФ, пока человек способен контролировать искусственный интеллект

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев выразил надежду, что никто не доживет до ситуации, когда искусственный интеллект (ИИ) признает человечество тупиковой ветвью развития.

"Я надеюсь, что никто из нас не доживет до ситуации, когда искусственный интеллект признает человечество тупиковой ветвью и будет заниматься совсем другими вещами. Пока мы его способны контролировать. Но только пока", - указал политик, выступая на "Дне ИИ" в "Сколково".

Зампред Совбеза также напомнил, что в XX веке СССР смог ворваться в ряд крупнейших технологических государств мира, затем у страны был сложный период, а сейчас Россия снова развивается, "не без проблем, но развивается".

"Вот мне бы очень хотелось, чтобы вот эта область человеческих знаний, высоких технологий, область регулирования все-таки была в пределах наших возможностей, чтобы мы тоже достигли, как страна, в этом больших успехов. Потому что в противном случае наши конкурентные возможности по отношению к большинству развитых стран очень сильно упадут", - пояснил он.

По словам Медведева, нет сомнений, что искусственный интеллект - это огромный, колоссальный пласт бизнеса.