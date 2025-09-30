Спектр возможностей для внедрения искусственного интеллекта в РФ очень велик, отметил замглавы Совбеза

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия активно использует технологии искусственного интеллекта (ИИ) в целом ряде отраслей, в том числе в военной сфере. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев.

"Спектр возможностей для того, куда это все внедряется и в нашей стране, очень велик. Конечно, это и медицина, и образование, и энергетика, и производство, и погода. Вопросы безопасности в самом широком смысле этого слова, военные технологии. Везде сейчас все эти технологии используют искусственный интеллект. И, видимо, так и дальше будет", - сказал Медведев во время выступления на "Дне искусственного интеллекта" в инновационном центре "Сколково".

Говоря о развитии ИИ в России, он сообщил о высокой концентрации соответствующих компаний в "Сколково". "По-моему, их около 300, те, которые только этим занимаются. Такая концентрация, мне кажется, может дать весьма-весьма неплохие плоды", - сказал Медведев.

При этом он подчеркнул важность кооперации всех заинтересованных сторон, отметив, что искусственный интеллект должен оставаться под контролем человека.