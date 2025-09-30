Проведенная допэмиссия позволит банку не только усилить капитальную базу, но и расширить круг миноритарных акционеров

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ разместил около 1,25 млрд акций в рамках допэмиссии, привлек в капитал 83,8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Банк ВТБ завершил размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций, утвержденного решением наблюдательного совета от 30 июля 2025 года. Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг направлено реестродержателем ВТБ в Банк России 30.09.2025. В рамках дополнительной эмиссии банк разместил 1 250 484 389,5934 обыкновенных акций по цене 67 рублей 00 копеек за одну акцию на общую сумму 83 782 454 102,76 рублей", - указано в сообщении.

Проведенная допэмиссия позволит банку не только усилить капитальную базу, но и расширить круг миноритарных акционеров, прокомментировал итоги размещения первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Теперь доля акций в свободном обращении составляет более 49%. Структура акций в свободном обращении максимально диверсифицирована: доля каждого из акционеров не является значительной. Рассчитываем, что дальнейший рост бизнеса, высокий уровень технологичности и стабильные финансовые результаты будут повышать доверие инвесторов к ВТБ", - добавил Пьянов, его слова привела пресс-служба банка.

Ранее сообщалось, что розничные инвесторы приобрели 41% допэмиссии ВТБ. На институциональных инвесторов пришлось около 59% от размера биржевого размещения. Контролирующий пакет акций ВТБ остается у Российской Федерации.