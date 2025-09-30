Речь идет о пневматической винтовке Jager

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Пневматическая винтовка Jager производства Климовского специализированного патронного завод, восстановленного Госкорпорацией "Ростех", будет представлена на выставке оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO новую. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Восстановленный госкорпорацией "Ростех" Климовский специализированный патронный завод (КСПЗ) представит на Международной выставке оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO новую версию пневматической винтовки Jager PСP. Она выполнена по схеме булл-пап, стреляет пневматическими пулями калибров 5,5 и 6,35 мм и может применяться как для спортивной стрельбы, так и для охоты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что завод провел глубокую модернизацию винтовки Jager PCP булл-пап. Главным изменением стала более удобная система перезарядки винтовки путем переноса рычага взвода на переднюю часть винтовки: его установка возможна как на правую, так и на левую сторону. С новым рычагом винтовку можно перезаряжать без увода оружия с линии прицеливания.

"КСПЗ, восстановленный госкорпорацией "Ростех" после фактически предбанкротного состояния, которое стало следствием действий прежнего владельца, с 2024 года приступил к выпуску своей основной продукции. В частности, завод демонстрирует на выставке широкую номенклатуру боеприпасов, производство которых в настоящее время наращивается", - рассказал генеральный директор КСПЗ Михаил Калужский, его слова приводятся в сообщении.