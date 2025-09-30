В рамках реализации текущей бизнес-стратегии компания продолжает инвестировать в расширение торговых площадей в сегментах магазинов "у дома" и "жестких" дискаунтеров

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российская продуктовая розничная компания X5 Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", ожидает показатель рентабельности скорректированной EBITDA в 2025 г. в диапазоне 5,8-6%, сообщили в пресс-службе компании.

Ранее оглашенный прогноз по темпам роста выручки (около 20%) на 2025 год сохраняется, отметили в компании.

В рамках реализации текущей бизнес-стратегии компания продолжает инвестировать в расширение торговых площадей в сегментах магазинов "у дома" и "жестких" дискаунтеров, а также в развитие и повышение качества сервиса доставки.

Х5 Group в первом полугодии 2025 года продолжила расширять географию присутствия в сегменте экспресс-доставки, открыв 1 286 магазинов с учетом закрытых торговых точек. Компания сохраняет лидерство на рынке товаров повседневного спроса третий квартал подряд.

"Пятерочка" сохраняет лидерство в сегменте магазинов "у дома", а "Чижик" занял первое место по продажам продуктов питания в сегменте "жестких" дискаунтеров по итогам первого квартала 2025 года. Компания планирует выйти на безубыточность по EBITDA к концу четвертого квартала 2025 года и достичь положительного показателя EBITDA в 2026 году. Кроме того, Х5 продолжает инвестировать в развитие сегмента готовой еды: по итогам первого полугодия 2025 года рост категории составил 40%.

Кроме того, компания увеличивает инвестиции в строительство собственных распределительных центров, при этом частично оптимизируя бюджеты в области инновационных инвестиций с более долгосрочным эффектом. В результате компания ожидает, что уровень капитальных затрат в 2025 году составит около 5,5% от выручки, сказано в сообщении.