Заводы из Минска и Ульяновска подписали договор о поставке узлов для МС-21

Контракт заключен на выставке "Иннопром. Беларусь"

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Минский завод гражданской авиации № 407 и ульяновский авиационный завод "Авиастар" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает поставки узлов и агрегатов для самолета МС-21. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Белоруссии в своем Telegram-канале.

В ведомстве указали, что контракт подписан на полях выставки "Иннопром. Беларусь".

По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, соглашение - предмет долгих переговоров и обсуждений. Подготовка к нему, связанная с передачей технической документации, шла около двух лет. "На сегодняшний день Минский завод № 407 и 558-й авиационный ремонтный завод уже осуществляют поставку узлов и комплектующих для самолета ИЛ-76. Сегодня мы подписали соглашение о поставках для самолета МС-21, который собирается в Иркутской области, а узлы и агрегаты выпускаются у нас на "Авиастаре", - цитирует его пресс-служба.

Глава региона отметил, что перед заводом также стоит большая задача по увеличению выпуска машин ИЛ-76, поэтому требуется помощь в изготовлении деталей и агрегатов. "Я думаю, что количество наименований продукции, которые станут изготавливать в Беларуси для наших авиационных заводов, будет только расти", - сказал Русских.

