Начальник главного управления инвестиционной политики и регионального развития таджикистанского Минэкономики Манучехра Мадджон назвала целью проекта повышение инвестиционной привлекательности СЭЗ страны и привлечение капитала в них для создания новых предприятий и рабочих мест

ДУШАНБЕ, 30 сентября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Министерство экономического развития и торговли Таджикистана запустили проект по созданию цифровой платформы "Единое окно для свободных экономических зон (СЭЗ)", его реализацию финансирует Россия. О запуске проекта представители ЮНИДО и Минэкономики, а также посол РФ в республике Семен Григорьев объявили на пресс-конференции в Душанбе.

"Следует отметить, что цифровизация бизнес-процессов для свободных экономических зон является очень актуальной и своевременной мерой в условиях цифровой трансформации глобальной экономики, так как это прежде всего упрощает бизнес-процедуры для инвестора, повышает прозрачность, подотчетность, улучшает и повышает безопасность обмена данными между министерствами и ведомствами, которые предоставляют услуги субъектам свободных экономических зон, а именно инвесторам", - сказала начальник главного управления инвестиционной политики и регионального развития Минэкономики Таджикистана Манучехра Мадджон.

Она отметила, что конечная цель проекта - повышение инвестиционной привлекательности СЭЗ страны и привлечение капитала в них для создания новых предприятий и рабочих мест. Мадджон также поблагодарила ЮНИДО и правительство России за поддержку в реализации проекта.

В свою очередь Григорьев назвал проект интересным и очень перспективным. "Мы уверены, что этот проект будет способствовать привлечению инвестиций и повышению уровня цифровизации в Республике Таджикистан в целях устойчивого экономического развития страны", - подчеркнул посол РФ. Он добавил, что Россию и ЮНИДО объединяют давние взаимовыгодные и партнерские отношения, стороны успешно реализуют проекты во многих странах мира, в том числе в Таджикистане и регионе.

Детали проекта

По словам менеджера проектов ЮНИДО Алексея Саврасова, СЭЗ Таджикистана имеют нераскрытый потенциал, в том числе в плане создания новых рабочих мест и развития промышленности. Он отметил, что один из существующих в настоящее время барьеров - отсутствие удобного способа коммуникации инвесторов с представителями СЭЗ и ведомств. Среди таких препятствий Саврасов назвал бумажный документооборот и физическую транспортировку документов из ведомства в ведомство.

"Решением здесь является платформа "Единое окно". Решение цифровое, которое является "окном" в общение с ведомствами, ответственными за выдачу разрешений, взаимодействие с инвестором, вход инвестора в свободные экономические зоны", - продолжил он. Саврасов сообщил, что ЮНИДО создаст в Таджикистане проектную команду для имплементации проекта.

"Мы видим это "Единое окно" как переход от разрозненных процедур к сервисам управляемым, систематизированным, ориентированным на инвесторов", - пояснил представитель ЮНИДО. При этом Саврасов не исключил, что после реализации этого проекта следующим шагом может стать непосредственно цифровизация процесса работы с инвесторами, когда они уже вложили средства в СЭЗ Таджикистана.

Он отметил, что в практике ЮНИДО уже есть примеры подобных проектов - в частности, они были реализованы в странах Африки, Азии, Латинской Америки. В рамках нынешнего проекта вместе с Минэкономики Таджикистана была проведена первая ознакомительная миссия в Нижнем Новгороде, ее участники ознакомились с деятельностью местных особых экономических зон. Будут оценены и другие подобные решения в Европе и арабских странах.

По словам Саврасова, над реализацией проекта в республике будут работать отобранные в рамках открытого конкурса международные эксперты, а также специалисты из самого Таджикистана. Последние будут помогать в анализе процессов документооборота и работы СЭЗ и адаптации лучших международных практик в этих сферах под потребности страны.

В ответ на уточняющий вопрос ТАСС он сообщил, что проект рассчитан на четыре года. "У нас на реализацию проекта отведено четыре года. Прототип [платформы] сделаем через полтора года, уже какой-то макет, который можно будет со свободными экономическими зонами отрабатывать - через два года, и начнем образовательные мероприятия, <...> то есть мы будем заниматься повышением квалификации с работниками министерства, свободных экономических зон. Мы привлечем инвесторов для того, чтобы они давали нам обратную связь, как это "Окно" работает", - сказал Саврасов.

СЭЗ в Таджикистане

В настоящее время в Таджикистане действуют пять СЭЗ, которые предусматривают особый налоговый и таможенный режимы - "Согд", "Дангара", "Куляб", "Пяндж" и "Ишкашим". Главная цель создания СЭЗ - привлечение иностранных инвестиций, новых технологий, а также обеспечение внутреннего рынка товарами.

В СЭЗ зарегистрировано более 100 таджикистанских и зарубежных резидентов, из них в настоящее время функционирует свыше 30 предприятий. В СЭЗ создано около 1,6 тыс. постоянных рабочих мест, есть и сезонные рабочие места. Объем промышленного производства в СЭЗ республики за первые шесть месяцев этого года составил более $33 млн, а по итогам 2024 года - свыше $55 млн.