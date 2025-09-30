"Восьмерка" стран ОПЕК+ встретится 5 октября, чтобы определить план по добыче нефти на ноябрь

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Восьмерка стран ОПЕК+ на заседании 5 октября рассмотрит вопрос об ускоренном выходе из добровольных сокращений добычи нефти на 1,65 млн б/с и наращивании добычи на 500 тыс. б/с в течение трех месяцев. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов.

На 5 октября, назначена встреча "восьмерки" ОПЕК+, где они определят план по добыче нефти на ноябрь.

С начала 2024 года восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт) добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года эти страны начали постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели. В апреле объем увеличения производства составил 138 тыс. б/с, с мая по июль - по 411 тыс. б/с за каждый месяц, в августе - 548 тыс. б/с, а в сентябре - 547 тыс. б/с. Таким образом, "восьмерка" ОПЕК+ полностью выйдет из добровольных сокращений 2,2 млн б/с - причем на год раньше изначального плана.

Ранее страны - участницы альянса ОПЕК+ на заседании восьми ведущих стран ОПЕК+ договорились об увеличении квот на добычу нефти на октябрь на 137 тыс. б/с.