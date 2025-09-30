Экскурсии для гостей региона проводятся без изменений

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Ситуация с нехваткой бензина в Крыму глобально не повлияла на туризм на полуострове и пока не сказалась на работе экскурсионного транспорта. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Глобальных последствий для туротрасли эксперты пока не видят. Конечно, самостоятельные путешественники сталкиваются с дефицитом топлива и вынуждены задумываться о том, как выстраивать логистику с учетом этого факта. Но на работе экскурсионного транспорта ситуация пока не отразилась", - говорится в сообщении.

Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин также отметил, что экскурсии для туристов проводятся без изменений. Транспортные компании, которые заключают договоры с организаторами туров, заблаговременно обеспечивают себя бензином, подтвердили в национальном туроператоре "Алеан".

В "Мультитур" рассказали, что ни крымские партнеры компании, ни туристы пока не сообщали о каких-то проблемах с проведением экскурсий на полуострове. "На ценах перебои с поставками топлива пока не сказались. Надеемся, что ситуация в ближайшее время стабилизируется", - поделились в пресс-службе туроператора.

Перебои с высокооктановым топливом фиксировались на заправках Крыма и Севастополя в конце августа, ситуацию удалось стабилизировать за несколько дней. В середине сентября проблема возобновилась, бензина АИ-92 и АИ-95 не было на заправках обоих регионов. В начале прошлой недели власти Крыма призвали не создавать искусственный спрос, не приобретать топливо "про запас" в канистры и не усугублять ситуацию.

Как сообщал ранее в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов, с понедельника в Крыму, где решается ситуация с дефицитом бензина, введено ограничение на продажу топлива - не более 30 л в одни руки.