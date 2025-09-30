Правительство продолжает работу по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца этого года. Для бензина запрет был продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет будет введен только на непроизводителей. Об этом сообщило правительство в своем Telegram-канале.

"Новым постановлением продлен временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно и касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей", - отметили в кабмине.

"Еще одним постановлением введен запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах", - добавили в правительстве.

В кабмине также отметили, что правительство продолжает работу по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.